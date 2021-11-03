إصدار 721 شهادة سداد فوري لمستحقات المصدرين بإجمالي 1.8 مليار جنيه

بكر بهجت _ أصدر صندوق تنمية الصادرات 721 شهادة لعدد 700 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت مليار و788 مليون جنيه وبصافي مليار و625 مليون جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لمبادرة السداد الفوري للمصدرين.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، في بيان، إن إتاحة هذه المستحقات المالية يأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة.

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وأضافت أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.