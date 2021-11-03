أماني شمس الدين: 2.8 تريليون جنيه حجم المعاملات الإلكترونية في عام واحد

أمنية إبراهيم وإسلام سالم _ قالت أماني شمس الدين وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إن حجم المعاملات الإلكترونية شهد طفرة غير مسبوقة العام المالي الماضي، بنمو 49% مقارنة العام السابق له.

وأضافت شمس الدين، في كلمتها خلال مؤتمر الناس والبنوك، اليوم الأربعاء، أن العام المالي 2020/2021 شهد تنفيذ نحو مليار عملية إلكترونية، بقيمة إجمالية بلغت 2.8 تريليون جنيه.

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وأشارت وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع إلى أن العام المالي السابق له 2019/2020، حقق نحو 700 مليون معاملة إلكترونية، بقيمة إجمالية 1.8 تريليون جنيه.

وأكدت شمس الدين، أن التطور والطفرة الملموسة في حجم المدفوعات الإلكترونية يحتاج دوما لمزيد من التوعية بأهمية أمن المعلومات، مشددة على أن البنك المركزي المصري وبنوك القطاع المصرفي على درجة عالية من الحرص على تأمين بيانات ومعلومات الحسابات.

وتابعت: “ما ينقص السوق هو توعية المواطنين وأصحاب الحسابات، إذ تشكل قلة الوعي والمعرفة المصرفية والمالية لديهم ثغرة لعمليات الاحتيال”.