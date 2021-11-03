كابو تحقق 2 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال الربع الثالث

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رنا ممدوح _ تحولت شركة النصر للملابس والمنسوجات – كابو، للربحية خلال الربع الثالث من العام الجاري محققه صافي أرباح مجمعة بقيمة 2.003 مليون جنيه، مقابل 10.762 مليون جنيه صافي خسائر بالربع المقارن العام الماضي.
وقفز صافي المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 59% ليصل إلى 80.525 مليون جنيه بالفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 50.720 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 16.875 مليون جنيه، مقابل 711.396 ألف جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تحولت الشركة للربحية محققة صافي بقيمة 29.831 ألف جنيه بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل 1.512 مليون جنيه بالربع المناظر.
وقفز صافي المبيعات خلال نفس الفترة إلى 46.115 مليون جنيه مقابل 35.992 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
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