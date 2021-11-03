إي نابل تزود شركة تطوير مصر بحلول مراكز الاتصال مع العملاء

وقعت شركة إي نابل Enable لحلول مراكز الاتصال وخدمات التعهيد، التابعة لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، اتفاقا مع شركة “تطوير مصر” لتزويدها بخدمات وحلول مراكز الاتصال المتنوعة، وتعزيز قنوات التواصل بين “تطوير مصر” وعملائها داخل وخارج مصر.

وبحسب بيان شركة إي نابل، فإنه بموجب الاتفاق، ستتولى “إي نابل” مهمة الرد المباشر على استفسارات جميع عملاء “تطوير مصر” في مشروعاتها العقارية المختلفة.

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ولفت البيان إلى أن “إي نابل” تمتلك عدة مقار لمراكز الاتصال التابعة لها، بينها مقر القرية الذكية الذي تخدم من خلاله عملاء شركة “تطوير مصر”.

ويأتي هذا الاتفاق في ظل حرص الشركتين على الاستفادة من فرص التوسع التي تتيحها السوق المصرية في الوقت الحالي، حيث يتركز نشاط شركة “تطوير مصر” على كونها شركة تطوير عقاري مصرية مساهمة يعتمد نموذج أعمالها علي تقديم منتجات عقارية مبتكرة للتعامل مع التحديات المتنوعة التي يواجهها السوق العقاري المصري، بينما ستقدم “إي نابل” تقنيات خدمة العملاء بشكل يتوافق مع استراتيجية “تطوير مصر” في تقديم قيمة مضافة لعملائها.

وقال أحمد دخانة المدير التنفيذي لشركة “إي نابل”، إن الاتفاق سيعظم من حضور شركة تطوير مصر في السوق ويمنحها القدرة على متابعة رغبات المستهلكين، مشيرا إلى أن شركة إي نابل تحرص على تقديم مزيج من خدمات التواصل التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتركيز على رضا العملاء والخبرة الطويلة المتوافقة مع المتطلبات التشغيلية اللازمة في القطاع العقاري.

ولفت البيان إلى أن “إي نابل” رفعت قدرتها التشغيلية لتستوعب أكثر من 1.5 مليون مكالمة شهرياً، فضلاً عن خدمة أكثر من 15 مليون عميل، مع استهداف زيادة قدراتها إلى الضعف بحلول مطلع 2022.