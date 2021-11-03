البورصة المصرية تتراجع 0.22% بداية التعاملات والسبعيني يفقد 0.36%

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم، وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.22%، ليتداول عند مستوى 11651 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني 0.49%، ليتداول عند مستوى 53.09 جنيه.

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وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.36% و 0.38% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 150.466 مليون جنيه على 1585 شركة من خلال 6.3 ألف عملية.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 13.358 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 13.358 مليون جنيه، مقابل 36 جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 9.443 مليون جنيه، منها 9.125 مليون جنيه للمؤسسات، و318.091 ألف جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 22.801 مليون جنيه، منها 16.972 مليون جنيه للمؤسسات، و5.829 مليون جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 36 37.79 4.97 وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي 62.05 64.6 4.11 النصر للملابس والمنسوجات- كابو 1.041 1.055 1.34 مصر للأسمنت- قنا 13.03 13.2 1.3 آرابيا انفستمنتس هولدنج 0.364 0.368 1.1

الأسهم الأكثر انخفاضا