قانون حماية البيانات الشخصية خارطة طريق للحفاظ على الأمن السيبراني

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أمنية إبراهيم وإسلام سالم _ أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن حجم الجرائم الإلكترونية وابتكار أساليب للهجمات، يشكل تهديدا للأفراد والمؤسسات والدول بشكل عام.
وأشار القاضي، في كلمته خلال مؤتمر الناس والبنوك، اليوم الأربعاء، إلى تقرير صادر عن إحدى المؤسسات الدولية نشر مؤخرا حول الهجمات الإلكترونية التي عانى منها العالم خلال النصف الأول من 2021، والذي قدر عدد الهجمات الأمن السيبراني بحوالي 40.9 مليار تهديد حول العالم منهم 27 مليون تهديد لمصر وحدها عبر البريد الإلكتروني والملفات والروابط الخبيثة.
وأوضح القاضي، أن الدولة المصرية كانت سباقة في إدراك والتعامل مع الواقع الجديد الذي فرض نفسه في ظل معطيات الثورة التكنولوجية الجديدة.
وأكد القاضي، أن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية في يوليو 2020، والذي جاء تشريعاته متوافقة مع المعايير الدولية كقانون الاتحاد الأوروبي، خطوة على الطريق الصحيح نحو حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للمواطنين، وبمثابة خارطة طريق لحماية الأمن السيبراني.
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