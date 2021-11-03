القاهرة للدواجن تحقق 122.7 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ ارتفعت الأرباح المجمعة لشركة القاهرة للدواجن خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، لتصل إلى 122.728 مليون جنيه، مقابل 112.021 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وقفزت الإيرادات من العقود مع العملاء وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 3.653.012 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 3.085.355 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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وصعدت تكلفة الحصول على الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 3.250.386 مليار جنيه مقابل 2.654.941 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وانخفض مجمل الربح خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، إلى 402.625 مليون جنيه، مقابل 430.414 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وتراجعت أرباح التشغيل خلال نفس الفترة إلى 199.982 مليون جنيه مقابل 200.484 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجعت خسائر الشركة إلى 42.556 مليون جنيه في أول 9 أشهر من العام مقابل 54.963 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعدت المبيعات خلال نفس الفترة إلى 374.841 مليون جنيه مقابل 328.864 مليون جنيه بالفترة المناظرة.