الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في 2021 مع توجه الفيدرالي لتقليص التحفيز

_ حوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في 2021 مقابل اليورو والين اليوم مع ترقب المستثمرين بدء الفيدرالي الأمريكي تقليص التحفيز الخاص بفترة الجائحة وطريقة تعامل رئيسه جيروم باول مع الضغوط التضخمية.

واستقر مؤشر الدولار دون تغير يذكر عند 94.11، قريبا من ذروة عام 2021 البالغة 94.563 والتي سجلها الشهر الماضي.

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ومقابل اليورو، استقر الدولار أيضا عند 1.1579 دولار، قرب المستوى المتدني البالغ 1.1522 المسجل في أكتوبر والذي كان أقوى مستوى للدولار منذ يوليو 2020.

وجرى تداول الدولار مقابل 113.94 ين، قرب أعلى مستوى في أربع سنوات.

وتراجع الدولار الأسترالي 1.2 بالمئة مقابل الدولار الثلاثاء واستقر اليوم عند 0.7448 دولار. كما انخفض نظيره النيوزيلندي واحدا بالمئة لكنه تلقى دعما اليوم من بيانات توظيف قوية وحوم عند 0.7134 دولار، مرتفعا 0.3 في المائة.

وهبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.3606 دولار.