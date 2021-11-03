- 1/3
- 2/3
- 3/3
أمنية إبراهيم وإسلام سالم _ كشف إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد بالإدارة المركزية لنظم وخدمات الدفع في البنك المركزي المصري المصري، عن رفع المركزي مستهدفات مبادرة نشر ماكينات نقاط البيع من 300 ألف ماكينة إلى 500 ألف ماكينة POS.
وأضاف في كلمته خلال مؤتمر الناس والبنوك، أن المركزي اتخذ مبادرة بتحمل تكاليف نشر ماكينات نقاط البيع لتعزيز وسائل قبول الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق تغطيتها، مشيرا إلى أن عدد ماكينات POS ارتفع من 72 ألف ماكينة إلى 700 ألف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك المركزي المصري يرفع مستهدفات مبادرة POS إلى 500 ألف ماكينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.