البنك المركزي المصري يرفع مستهدفات مبادرة POS إلى 500 ألف ماكينة

أمنية إبراهيم وإسلام سالم _ كشف إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد بالإدارة المركزية لنظم وخدمات الدفع في البنك المركزي المصري المصري، عن رفع المركزي مستهدفات مبادرة نشر ماكينات نقاط البيع من 300 ألف ماكينة إلى 500 ألف ماكينة POS.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر الناس والبنوك، أن المركزي اتخذ مبادرة بتحمل تكاليف نشر ماكينات نقاط البيع لتعزيز وسائل قبول الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق تغطيتها، مشيرا إلى أن عدد ماكينات POS ارتفع من 72 ألف ماكينة إلى 700 ألف.