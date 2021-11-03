إيهاب نصر: البنك المركزي المصري ووحدات القطاع أنفقوا 8 مليارات جنيه لتحفيز الدفع الإلكتروني

أمنية إبراهيم وإسلام سالم _ كشف إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد بالإدارة المركزي لنظم وخدمات الدفع بالبنك المركزي المصري، عن إنفاق البنك المركزي المصري ووحدات القطاع المصرفي نحو 8 مليارات جنيه لتحفيز وتعزيز العملاء على استخدام المعاملات البنكية الإلكترونية، ورفع العبء عن المواطنين، جزء منها ناتج عن تحمل رسوم السحب عبر ماكينات الصراف الآلي.

وأشار نصر، خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، إلى أن سوق الدفع الإلكتروني شهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة تزامنا مع استراتيجية البنك المركزي المصري لنشر أدوات ووسائل الدفع، لافتا إلى ارتفاع عدد بطاقات الدفع إلى 52 مليون جنيه ووصول محافظ الهاتف المحمول إلى 23.5 مليون محفظة إلكترونية.

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وقال نصر، إن التعاملات اللاتلامسية حققت نموا بلغت نسبته 700%، كما زادت معاملات التجارة الإلكترونية 120% من 300 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه.

ونوه نصر، إلى أن حجم معاملات الدفع عبر الموبايل بلغ 175 مليار جنيه، مقابل 55 مليار جنيه.