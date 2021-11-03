بلومبرج: طرح هيئة كهرباء ومياه دبي يقيمها بأكثر من 25 مليار دولار

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تخطط حكومة دبي لبيع حصة في هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، حيث تقدر قيمة الشركة بأكثر من 25 مليار دولار في صفقة من المحتمل أن تكون من بين أكبر الإدراجات في الإمارة.
ومن المرجح أن يكون الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي هو الأول من بين العديد من الطروحات الحكومية القادمة.
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قال نائب حاكم دبي، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، إن دبي ستبيع حصة في هيئة كهرباء ومياه دبي “في الأشهر المقبلة”، حيث سيتم إدراج الأسهم “على مراحل” نظراً لحجم الأصول الضخم. كما تستهدف خطة دبي طرح المزيد من الشركات في قطاعات الطاقة والتجزئة والخدمات اللوجستية.
ويأتي الإدراج المزمع بعد يوم من إعلان دبي أنها ستبيع حصصاً في 10 شركات.
من جانبه، قال كبير الإداريين الاستراتيجيين في شركة الظبي كابيتال المحدودة، محمد علي ياسين: “الخطوة رائعة والسرعة التي جاء بها هذا الإعلان تظهر أن دبي لديها خطة جاهزة للتنفيذ. متوقعاً طلبا كبيرا من جانب المستثمرين نظراً لحجم الأموال التي تجنيها الشركة”، وفق ما نقلته “بلومبرج”.
وتقدم هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها إلى 3.4 مليون شخص في الإمارة، إلى جانب الشركات التابعة لها، ولديها أصول تصل قيمتها إلى 190 مليار درهم (52 مليار دولار). وأبلغت عن صافي دخل 4.9 مليار درهم في 2019، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة على بلومبرغ.
كما أن الشركة خالية من الديون بعد سداد آخر سند تجاري لها العام الماضي، بحسب الرئيس التنفيذي سعيد محمد الطاير.
بدورها، قالت رئيسة الخدمات المصرفية الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في سيتي جروب، ميجيل أزيفيدو: “نعتقد أن الجودة العالية بشكل استثنائي للمؤسسات المملوكة للدولة في دبي هي ضمان لنجاح برنامج الخصخصة”، بحسب ما نقلته الوكالة.
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