البنك المركزي المصري: إتاحة فتح الحسابات المصرفية عن بعد قريبا جدا

أمنية إبراهيم وإسلام سالم _ أكد المهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي، أنه جاري العمل على إتاحة فتح الحسابات المصرفية عبر المحمول دون الحاجة لذهاب العملاء للفروع.

وقال نصر: الشباب لا يرغب في الوقوف عدة ساعات لعمل تحويل بنكي على سبيل المثال، وهو ما كان في تصور البنك المركزي المصري منذ عدة سنوات.

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وأضاف نصر، خلال مؤتمر الناس والبنوك، أن البنك المركزي المصري يضع استراتيجية للتعاون مع كافة الجهات مثل البنوك والحكومة، مؤكدا أن اتخاذ الحكومة قرارا بعدم قبول المدفوعات إلا بشكل الكتروني دفع عدد كبير من المواطنين إلى استخدام ادوات الدفع الإلكترونية.

وأوضح أن البنك المركزي المصري كان لديه تصور بالوضع الحالي منذ عدة سنوات، مؤكدا أنه اتخذ حزمة اجراءات جيدة فيما يخص التحفيز على عمليات الدفع الالكتروني، مثل التسوية اللحظية لضمان آمان التحويلات، وقام ببناء شبكة المدفوعات ميزة للبطاقات والمحمول.

وشدد أن البنية التحتية ليست كافية وحدها، فالقوانين أيضا هامة، وهو ما حدث من خلال صدور قانون مكافحة جرائم أمن المعلومات على سبيل المثال، مشيرا إلى أنه تم جمع الشركات الخاصة بالدفع الالكتروني تحت مظلة البنك المركزي المصري من خلال انشاء قانون جمع تلك الشركات.

كما اطلق البنك المركزي المصري مبادرة لدعم نقاط البيع والتي شهدت نجاح كبير، وفيما يخص ملف التوعية قال نصر، أن المركزي يعمل على توعية موظفين البنوك بالخدمات المصرفية والمبادرات وأمن المعلومات للقدرة على توصيل التوعية للعملاء.

وعن فترة جائحة كورونا أوضح أنه رغم صعوبتها، إلا أنها ساهمت في زيادة المدفوعات الإلكترونية، ولولا وجود بنية تحتية قوية في مصر لم تكن لتصل إلى هذه المرحلة في ملف الدفع الالكتروني.