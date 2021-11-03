إطلاق نظام التسوية اللحظية لمدفوعات تجارة التجزئة قبل نهاية 2021

أمنية إبراهيم وإسلام سالم _ كشف إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، عن استعداد البنك المركزي المصري لإطلاق منظومة التسوية اللحظية لمدفوعات تجارة التجزئة قبل نهاية العام الجاري.

وكشف نصر، في تصريحات على هامش مؤتمر الناس والبنوك، إن المرحلة الأولى لإطلاق المنظومة ستضم 5 بنوك هي: الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي CIB وقطر الوطني الأهلي وبنك الإسكندرية.

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ونوه نصر، إلى أن استراتيجية البنك المركزي المصري للدفع الإلكتروني تضمنت أصدار مجموعة من القواعد الهامة، مثل القواعد المنظمة للهاتف المحمول، وقواعد الإنترنت البنكي والموبايل البنكي، وكان يجب العمل على أدوات الدفع والقبول وتيسير إتمام المعاملات من خلالها.