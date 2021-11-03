البنك المركزي المصري يجري دراسات لإطلاق العملات المشفرة

أمنية إبراهيم وإسلام سالم _ قال إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إن البنك المركزي المصري يجري دراسات بشأن إطلاق عملات رسمية مشفرة مستقبلا. وأوضح نصر، ردا على سؤال لجريدة دوت الخليج على هامش مؤتمر الناس والبنوك، أن الدراسات تتم بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات العالمية، وأن العملات المشفرة الرسمية ستقوم بنفس وظيفة العملات الورقية. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر ويتيح قانون البنك المركزي المصري والبنوك الجديد إصدار العملات المشفرة، ويحتوى على باب كامل يخص المعاملات الإلكترونية والرقمية.

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