مال وأعمال

البنك المركزي المصري يجري دراسات لإطلاق العملات المشفرة

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أمنية إبراهيم وإسلام سالم _ قال إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إن البنك المركزي المصري يجري دراسات بشأن إطلاق عملات رسمية مشفرة مستقبلا.

وأوضح نصر، ردا على سؤال لجريدة دوت الخليج على هامش مؤتمر الناس والبنوك، أن الدراسات تتم بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات العالمية، وأن العملات المشفرة الرسمية ستقوم بنفس وظيفة العملات الورقية.

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ويتيح قانون البنك المركزي المصري والبنوك الجديد إصدار العملات المشفرة، ويحتوى على باب كامل يخص المعاملات الإلكترونية والرقمية.

خلال فعاليات مؤتمر الناس والبنوك

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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