إيديتا تحقق 321.5 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ ارتفعت صافي الأرباح المجمعة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية خلال أول 9 أشهر من العام الجاري ليصل إلى 321.526 مليون جنيه مقابل 214.535 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وقفزت المبيعات وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 3.711.805 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.791.780 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وصعدت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 2.549.808 مليار جنيه مقابل 1.839.234 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وارتفع مجمل الربح خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 1.161.997 مليار جنيه، مقابل 952.565 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعد ربح التشغيل خلال نفس الفترة إلى 422.342 مليون جنيه مقابل 297.818 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وبلغ نصيب السهم الأساسي في الأرباح 0.45 جنيه، مقابل 0.3 جنيه.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، صعد صافي ربح إيديتا الفترة إلى 300.287 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 253.699 مليون جنيه بالفترة المناظرة.