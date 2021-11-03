المعهد المصرفي: تدريب أكثر من 35 ألف موظف على برامج أمن المعلومات

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أمنية إبراهيم وإسلام سالم _ قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، أن المعهد استطاع تدريب أكثر من 35 ألف موظف على أمن المعلومات إلكترونيا.
وأوضح أن المعهد قبل بداية الدورة التدريبية يقيس مستوى الموظف وبعد انتهاء الدورة يتم قياسها مرة أخرى للوقوف على مدى استفادته.
وأضاف نصير، خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، أن تكلفة الدورات بسيطة للغاية ما دفع عدد من البنوك إلى اشراك جميع موظفيها بالدورة التدريبية، مؤكدا على حتمية البحث عن حلول خارج الصندوق لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على معلوماته الشخصية.
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