حازم حجازي: التوسع في الخدمات الرقمية توجه جديد لبنك البركة للوصول للعملاء

أمنية إبراهيم وإسلام سالم _ قال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، إن شركات الدفع الإلكتروني اتخذت المخاطرة في البداية، وبدأت من بعدها البنوك في دخول مجال المدفوعات الإلكترونية والتي لم تعد خيارا الآن لأنها أصبحت جزء من حياة المواطنين، ويظهر ذلك في عدد التعاملات التي نمت بشكل كبير للغاية.

وأضاف حجازي، خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك، أن ملف المنتجات الإلكترونية لا يكلف البنوك أموال كبيرة بل على العكس يوفر تكاليف إنشاء فروع جديدة وتزويدها بالموظفين.

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وتابع: استخدام الوسائل المصرفية الإلكترونية والرقمية يوفر للعميل أيضا جزء من الرسوم والعمولات، علاوة على توفير الجهد.

وأوضح أن سبل الدفع الالكتروني المتوفرة حاليا كافية وسهلة وليست معقدة، خاصة خلال الفترة الحالية، بعد زيادة المنافسة بين البنوك في البحث عن تسهيل عمليات الدفع.

وأوضح حجازي، أن بنك البركة عدد فروعه ليس كبير في مصر، وأن الوصول إلى عملاء جدد عن طريق المنتجات والخدمات الإلكترونية يوفر على البنك حزمة استثمارية كبيرة يمكن توجيهها لنواحي أخرى أكثر إفادة من تأسيس فروع وتحمل مصاريف وراتب للموظفين.

وشدد أنه في مصر أصبح لدينا كفاءات وعناصر مدربة بمجال it، ما سيزيد من قدرة وفاعلية سوق الدفع الإلكتروني خلال الفترة المقبلة.