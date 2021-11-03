إيرادات سامسونج تقفز لذروة قياسية إلى 62 مليار دولار خلال الربع الثالث

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، عن النتائج المالية خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021.

وأوضحت الشركة في بيان، أن إجمالي الإيرادات الموحدة ارتفعت لأعلى مستوى في تاريخها بتحقيق 62 مليار دولار بزيادة 10% عن نفس الفترة من العام السابق.

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وأشار البيان إلى نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 26% عن الربع السابق عليه إلى 13 مليار دولار ، وهو ثاني أعلى مستوى للأرباح على الإطلاق.

8 مليارات دولار إجمالي النفقات الرأسمالية في الربع الثالث

وأوضحت نتائج الأعمال، أن النفقات الرأسمالية للشركة في الربع الثالث بلغت 8 مليار دولار، بما في ذلك 7 مليار دولار تم إنفاقها على أشباه الموصلات، و595 مليون دولار على شاشات العرض، ووصل إجمالي النفقات الرأسمالية حتى الآن في 2021 إلى 28 مليار دولار ، بما في ذلك 25 مليار دولار لأشباه الموصلات و مليار دولار للشاشات.

وقد سجلت أعمال شاشات العرض إيرادات بقيمة 7 مليار دولار في الإيرادات الموحدة، و مليار دولار في الأرباح التشغيلية للربع الثالث.

وتحسنت أرباح شاشات العرض الإجمالية لشركة سامسونج مقارنةً بالربع السابق، ويرجع ذلك إلى المبيعات القوية لشاشات OLED الصغيرة والمتوسطة الحجم، رغم من الأداء الضعيف في أعمال الشاشات الكبيرة.

كما ارتفعت أرباح شاشات الهاتف المحمول وسط تأثيرات موسمية مواتية، مدفوعة بالطلب على المنتجات التي تم إطلاقها حديثاً من الهواتف الذكية، وساهم التوسع في مبيعات المنتجات المتطورة، بما في ذلك الهواتف القابلة للطي على وجه الخصوص، في تحقيق أعلى ربح في الربع الثالث على الإطلاق.

وأشار البيان إلى تحقيق قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة إيرادات قدرها 24 مليار دولار في الإيرادات المجمعة، و 2 مليار دولار في الأرباح التشغيلية للربع الثالث.

وزادت مبيعات الهواتف الذكية مقارنة بالربع السابق بفضل المبيعات القوية للموديلات الرئيسية، بما في ذلك جالاكسي Z Fold3 وجالاكسي Z Flip3، فضلاً عن تعزيز تشكيلة السوق الشاملة.

واستمرت منتجات منظومة الأجهزة في سامسونج، مثل الأجهزة القابلة للارتداء في النمو، في حين كان لزيادة الاستثمارات التسويقية للفئة القابلة للطي بعض التأثير على الربحية.

وسجل قسم الإلكترونيات الاستهلاكية الذي يتألف من أعمال شاشات العرض المرئي والأجهزة الرقمية 11 مليار دولار في الإيرادات المجمعة، و 646 مليون دولار في الأرباح التشغيلية في الربع الثالث.

ورغم المبيعات القوية لأجهزة التلفاز الفاخرة ومنتجات الأجهزة المنزلية المصممة حسب الطلب، سجلت الشركة أرباحاً أقل على أساس ربع سنوي وسنوي، بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف المواد والخدمات اللوجستية.