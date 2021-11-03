الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالانتقال الفعلي للعاصمة الإدارية في ديسمبر

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صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل، لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 شهور، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.
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