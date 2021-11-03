أسهم لوفتهانزا الألمانية تقفز 5% بعد تحقيق أول أرباح فصلية منذ بدء الجائحة

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وكالات _ سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعات قياسية اليوم الأربعاء، إذ عوضت نتائج إيجابية لأعمال الشركات في الفترة الأخيرة وارتفاع أسعار المعادن، إثر تراجع أسهم قطاع النفط.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش، في حين استقرت الأسهم العالمية على ارتفاعات قياسية، ترقباً لتقليص الفيدرالي الأمريكي لإجراءات التحفيز المرتبط بجائحة فيروس كورونا.
كما ارتفع سهم بي.إم.دبليو الألمانية لصناعة السيارات 0.7%، بعدما أعلنت ارتفاع أرباحها الفصلية وإن كانت قد كررت تحذيرها من أزمة الرقائق العالمية.
وصعد سهم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا 5.2% بعد أن عادت لتحقيق أرباح لأول مرة منذ الجائحة.
وقادت أسهم التعدين الخسائر على المؤشر، منخفضة 1.8% مع تراجع أسعار الخام، بعد أن أشارت بيانات من قطاع النفط إلى زيادة كبيرة في مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومع تزايد الضغوط على أوبك لزيادة الإنتاج.
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