جوميا مصر: افتتاح مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات بنهاية العام الجاري

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إسلام سالم _ قال هشام صفوت، الرئيس التنفيذى لشركة جوميا مصر، إن هناك تغير كبير حدث خلال 8 سنوات في جوميا، خاصة المتعلقة بالتحول من الموقع الإلكتروني إلى الأبلكيشن، وأصبح العملاء تهتم كثيرا بالتطبيق.
وأكد صفوت، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن جوميا أصبحت تمتلك 3 تطبيقات مختلفة، حيث أطلقنا في عام 2017 جوميا باي، وبداية العام الجاري أطلقنا رسميا جوميا فود، ما ساهم في توفير عروض مختلفة يوميا للعملاء مع تعدد وكثرة الشركاء، مؤكدا أن الشركة نستهدف من خلال التطبيقات توفير خدمات يومية للعملاء.
وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة جوميا مصر، أن الشركة بدأت توطين ملف تكنولوجيا المعلومات في مصر، من خلال تعيين شباب متخصصين وعلى قدر كبير من الكفاءة والفاعلية، مشيرا إلى استهداف الشركة افتتاح مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات بنهاية العام الجاري.
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