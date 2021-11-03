عبير خضر: الحفاظ على بيانات العميل مسئولية مشتركة بين البنوك والعملاء

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أمنية إبراهيم وإسلام سالم _ أوضحت عبير خضر، رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك الأهلي، أن مصرفها والبنوك الأخرى تعتمد استراتيجية تأمين المعلومات على أكثر من مستوى، موضحة وجود 14 ألف ثغرة في نظم التشغيل وحال الاستمرار بنفس المعدل مع نهاية العام سترتفع الثغرات بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي.
وأكدت أنه من الضروري اختبار التطبيقات واختبار الاختراقات والبحث بعقلية الهاكر، للتأكد من خلو الخدمات والتطبيقات من أي ثغرات، مشيرة إلى أن مراقبة التهديدات الخارجية تتم من خلال نظام مراقبة دائم.
وقالت إنه من الضروري تقييم مدى استيعاب الموظف للتوعية بأمن المعلومات، على أن يتم مكافأة المتميزين، مشددة أن البنك الأهلى مع إطلاق كل خدمة يدرج مقطع مصور للتوعية بكيفية الاستخدام الآمن لها.
ولفتت إلى أن هناك أشكال متعددة لسرقة معلومات المواطنين، منها بعض الاعلانات داخل المواقع الالكترونية المختلفة، والتحايل على المواطنين من خلال مكالمات هاتفية، وبالتالي فمسؤلية الحفاظ على بيانات العميل مشتركة بين البنوك والمواطنين أنفسهم.
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