جوميا مصر: العلامات التجارية أصبحت تضع اهتماما كبيرا بالمدفوعات الإلكترونية

إسلام سالم _ قال هشام صفوت، الرئيس التنفيذى لشركة جوميا مصر، إن معظم العلامات التجارية أصبحت تضع اهتماما كبيرا بالمدفوعات الإلكترونية، وتم تخصيص لجان متخصصة بهذا الشأن داخل تلك العلامات، بعدما كانت المدفوعات الإلكترونية أمر ثانوي بالنسبة لهم خلال السنوات الماضية.

وأكد صفوت، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن فكرة تجميع تطبيقات جوميا داخل تطبيق واحد محل الدراسة خلال الفترة الحالية، إلا أن الشركة لم تقف على نقاط مؤكده بشأن هذا الملف.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة جوميا مصر، أن الشحن على مستوى الجمهورية أحد التحديات التي نواجهها، وليس من حيث السرعة والوصول، ولكن على مستوى توفير مخازن مرخصة بالمحافظات المختلفة، موضحا أن الشركة تضع على رأس اولياتها توفير المخازن اللازمة للتوسع في المحافظات المختلفة خلال الفرة المقبلة.