- 1/3
- 2/3
- 3/3
سي ان بي سي _ قال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية د. إسلام عزام خلال لقاء مع CNBC عربية، إن قرار السماح بتأسيس شركات SPAC سيزيد من عمق سوق المال، وأن التشريعات المنظمة لآلية عملها تضمن حقوق المساهمين على أن يتم الانتهاء من القواعد المنظمة لتأسيس SPAC في 3 أسابيع.
وأفاد عزام بأن الفئات المستهدفة من SPAC تتضمن 25% من الأشخاص الطبيعية ويتم حاليا دراسة وضع حد أدنى لصفقات SPAC بنحو 100 مليون جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسلام عزام: الانتهاء من القواعد المنظمة لتأسيس شركات SPAC خلال 3 أسابيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.