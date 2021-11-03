إسلام عزام: الانتهاء من القواعد المنظمة لتأسيس شركات SPAC خلال 3 أسابيع

سي ان بي سي _ قال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية د. إسلام عزام خلال لقاء مع CNBC عربية، إن قرار السماح بتأسيس شركات SPAC سيزيد من عمق سوق المال، وأن التشريعات المنظمة لآلية عملها تضمن حقوق المساهمين على أن يتم الانتهاء من القواعد المنظمة لتأسيس SPAC في 3 أسابيع.

وأفاد عزام بأن الفئات المستهدفة من SPAC تتضمن 25% من الأشخاص الطبيعية ويتم حاليا دراسة وضع حد أدنى لصفقات SPAC بنحو 100 مليون جنيه.