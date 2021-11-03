جوميا مصر: نواجه صعوبة في منافسة الأسواق غير الرسمية

إسلام سالم _ قال هشام صفوت، الرئيس التنفيذى لشركة جوميا مصر، إن أي سوق تجاري إلكتروني مثل المتواجدة على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك يجب أن تققن، مؤكدا على وجود صعوبة في منافسة الأسواق غير الرسمية.

وأكد صفوت، خلال مؤتمر صحفي لشركة جوميا مصر، للإعلان عن إطلاق فترة التخفيضات بلاك فرايداي، اليوم، أن الأرقام المتداولة لحجم المعاملات الإلكترونية تصل إلى 5 مليارات دولار خلال العام الجاري.