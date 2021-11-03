- 1/3
- 2/3
- 3/3
العربية نت _ أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، تراجع ضغوط التصنيف السلبي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت الوكالة إن أسعار النفط وزخم الإصلاح والتحسن في الاستقرار السياسي، عوامل ساهمت في عام بنّاء لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت فيتش أن العودة التدريجية للتجارة العالمية والسياحة، تُحسن أيضا الآفاق الاقتصادية لقسم كبير بالمنطقة.
وقالت إن مجلس التعاون الخليجي سيشهد تقلصا كبيرا في نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيتش: انخفاض كبير لنسب العجز المالي بدول الخليج في 2021 بدعم تعافي أسعار النفط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.