جوميا باي تعتزم إطلاق خدمة جديدة لتسهيل حصول صغار التجار على قروض من البنوك

إسلام سالم _ قال توفيق محمود، رئيس جوميا باي، إن تطبيق جوميا باي، بصدد إطلاق خدمة ومبادرة جديدة على التطبيق لتسهيل عمليات حصول صغار التجار على قروض من البنوك، موضحا أن هذه المبادرة ستأتي بالتعاون مع عدد من البنوك.

وتنظم جوميا مصر، اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق تخفيضات البلاك فرايداي بين 5 و30 نوفمبر الجاري.