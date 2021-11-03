مال وأعمال

جوميا باي تعتزم إطلاق خدمة جديدة لتسهيل حصول صغار التجار على قروض من البنوك

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

إسلام سالم _ قال توفيق محمود، رئيس جوميا باي، إن تطبيق جوميا باي، بصدد إطلاق خدمة ومبادرة جديدة على التطبيق لتسهيل عمليات حصول صغار التجار على قروض من البنوك، موضحا أن هذه المبادرة ستأتي بالتعاون مع عدد من البنوك.

وتنظم جوميا مصر، اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق تخفيضات البلاك فرايداي بين 5 و30 نوفمبر الجاري.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوميا باي تعتزم إطلاق خدمة جديدة لتسهيل حصول صغار التجار على قروض من البنوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا