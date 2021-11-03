أسعار الذهب تخسر 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 777 جنيها

شاهندة إبراهيم – انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بواقع 5 جنيهات، ليصل عيار 21 إلى مستوى 777 جنيها، بعدما أغلق الأمس على سعر 782 جنيها.

وحقق عيار 18 نحو 666 جنيها، فيما بلغت قيمة تداول عيار 24 عتبة 888 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعر 6آلاف و216 جنيها.

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وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن السوق المحلية تتأثر بالتبعية بتحركات السعر العالمي سواء في الصعود أو الهبوط.

وأشار إلى أن السوق متقلبة بشكل كبير بين الارتفاع والهبوط وتتسم بحالة من عدم الاستقرار.

وأفاد بأن أسعار المعدن النفيس هبطت عالميا إلى 1775 دولارا للأوقية ليخسر أكثر من 20 دولارا.