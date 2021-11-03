صعود طفيف لمؤشر البورصة الرئيسي ختام التعاملات والسبعيني يفقد 3.79%

رنا ممدوح _ حقق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي ارتفاعا بصورة طفيفة بنسبة 0.07%، في ختام تعاملات اليوم، وأغلق عند مستوى 11685 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.22%، وأغلق عند مستوى 54 جنيه.

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وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.79% و 2.95% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.362.917 مليار جنيه، على 196 شركة من خلال 46.127 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 121 شركة مقابل ارتفاع 25 بينما لم تتغير أسعار 50.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 72.448 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 72.836 مليون جنيه، مقابل 387.833 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 65.854 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 257.795 مليون جنيه، مقابل 191.940 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 6.593 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 14.542 مليون جنيه، مقابل 7.949 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % النصر للملابس والمنسوجات – كابو 1.041 1.089 4.61 العربية للأسمنت 3.73 3.87 3.75 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.64 5.83 3.37 تعليم لخدمات الإدارة 4.56 4.7 3.07 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية – راميدا 1.85 1.904 2.92

الأسهم الأكثر انخفاضا