– فتحت مؤشرات وول ستريت دون تغير يذكر يوم الأربعاء مع امتناع المستثمرين عن القيام بمراهنات كبيرة قبيل اجتماع الفيدرالي الأمريكي، حيث يتوقع على نطاق واسع أن يشير صناع السياسات إلى سحب دعمه المرتبط بفترة الجائحة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 6.46 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 36059.09 نقطة. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستقرا عند 4630.65 نقطة. بينما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 8.91 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 15658.52 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقرار مؤشرات وول ستريت بداية التعاملات مع ترقب المستثمرين لاجتماع الفيدرالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.