مال وأعمال

استقرار مؤشرات وول ستريت بداية التعاملات مع ترقب المستثمرين لاجتماع الفيدرالي

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– فتحت مؤشرات وول ستريت دون تغير يذكر يوم الأربعاء مع امتناع المستثمرين عن القيام بمراهنات كبيرة قبيل اجتماع الفيدرالي الأمريكي، حيث يتوقع على نطاق واسع أن يشير صناع السياسات إلى سحب دعمه المرتبط بفترة الجائحة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 6.46 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 36059.09 نقطة.

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وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستقرا عند 4630.65 نقطة.

بينما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 8.91 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 15658.52 نقطة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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