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عاجل.. زيادة طفيفة في احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.849 مليار دولار

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دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري المصري، اليوم، عن ارتفاع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي بشكل طفيف، مسجلا 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر.

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بحوالي 24 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ في نهاية سبتمبر الماضي نحو 40.825 مليار دولار.

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ويشهد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي زيادة تدريجية مطردة منذ شهر يونيو 2020، بعد انخفاض أرصدته لحوالي 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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