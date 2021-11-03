- 1/3
- 2/3
- 3/3
– أغلقت سوق الأسهم في دبي مرتفعة اليوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام ومعززة مكاسبها من الجلسة السابقة عندما قفزت الأسهم في أعقاب خطط للإمارة لإطلاق صندوق صانع للسوق بملياري درهم وطروحات عامة أولية.
وقفز المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 3.8 بالمئة مع صعود معظم الأسهم، ومن بينها سهم إعمار العقارية الذي قفز 7.8 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2019.
ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى، قفز سهم شركة سوق دبي المالي 14.9 بالمئة ليسجل مجددا أكبر مكاسب ليوم واحد في حوالي 18 شهرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهم سوق دبي تقفز لأعلى مستوى في 3 أعوام بدعم خطط الطروحات الأولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.