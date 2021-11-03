أسهم سوق دبي تقفز لأعلى مستوى في 3 أعوام بدعم خطط الطروحات الأولية

– أغلقت سوق الأسهم في دبي مرتفعة اليوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام ومعززة مكاسبها من الجلسة السابقة عندما قفزت الأسهم في أعقاب خطط للإمارة لإطلاق صندوق صانع للسوق بملياري درهم وطروحات عامة أولية.

وقفز المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 3.8 بالمئة مع صعود معظم الأسهم، ومن بينها سهم إعمار العقارية الذي قفز 7.8 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2019.

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ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى، قفز سهم شركة سوق دبي المالي 14.9 بالمئة ليسجل مجددا أكبر مكاسب ليوم واحد في حوالي 18 شهرا.