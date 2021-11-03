الذهب عند أدنى مستوى منذ منتصف أكتوبر قبيل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

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سي إن بي سي – تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء؛ لتلامس أدنى مستوى منذ منتصف تعاملات أكتوبر الماضي 1760 دولار.
وتترقب الأسواق قرار الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه مساء اليوم، ويخشى المستثمرون أن يقلص الفيدرالي بصورة أسرع من المتوقع لإجراءات التحفيز التي اتخذها مع بداية أزمة كورونا لاحتواء تداعيات الأزمة.
وتشير التوقعات أن يقلص الفيدرالي برنامج شراء الأصول بـ15 مليار دولار مقسمة إلى 10 مليارات دولار سندات خزانة و 5 مليارات دولار من الأوراق مالية المدعومة بالرهن العقاري.
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