السعودية توافق على استخدام لقاح فايزر للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة

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سي إن بي سي – قالت هيئة الغذاء والدواء السعودية في بيان اليوم الأربعاء إنها أجازت استخدام لقاح شركة فايزر للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من خمسة أعوام إلى 11 عاما.
وأضافت الهيئة أن موافقتها جاءت استنادا على البيانات التي قدمتها الشركة وبينت أن اللقاح قد استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة، إذ تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية.
وكانت الهيئة وافقت على تسجيل لقاح فايزر في السعودية بتاريخ 10 ديسمبر 2020، بعد أن تقدمت الشركة لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.
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