الصين تستهدف خفض استخدام الفحم لتوليد الكهرباء بحلول 2030

سي إن بي سي – أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية اليوم الأربعاء أنها تستهدف خفضا بنسبة 1.8% في متوسط استخدام الفحم لتوليد الكهرباء في محطات الطاقة على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان من جانب الصين في مسعى لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

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ولم يشر بيان بيان لجنة التنمية والإصلاح إلى مؤتمر الأمم المتحدة والذي غاب عنه الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وكان متوسط استخدام الفحم لتوليد الكهرباء في الصين قد تراجع بنحو 17.4% على مدار الأعوام الخمسة عشر حتى 2020.

والصين تعهدت بخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2060، وتُعد هي أكبر مصدر للانبعاثات الغازية المسببة لارتفاع درجات الحرارة في العالم.