مال وأعمال

الصين تستهدف خفض استخدام الفحم لتوليد الكهرباء بحلول 2030

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سي إن بي سي – أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية اليوم الأربعاء أنها تستهدف خفضا بنسبة 1.8% في متوسط استخدام الفحم لتوليد الكهرباء في محطات الطاقة على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان من جانب الصين في مسعى لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

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ولم يشر بيان بيان لجنة التنمية والإصلاح إلى مؤتمر الأمم المتحدة والذي غاب عنه الرئيس الصيني شي جين بينغ.

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وكان متوسط استخدام الفحم لتوليد الكهرباء في الصين قد تراجع بنحو 17.4% على مدار الأعوام الخمسة عشر حتى 2020.

والصين تعهدت بخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2060، وتُعد هي أكبر مصدر للانبعاثات الغازية المسببة لارتفاع درجات الحرارة في العالم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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