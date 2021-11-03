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وكالات – للمرة الثانية خلال شهر، أبلغ المئات في دول مختلفة عن مشاكل في استخدام تطبيقات شركة ميتا – فيسبوك سابقا- ومنها انستجرام Instagram وماسنجر Messenger.
وفقًا لموقعDown Detector، الذي يراقب انقطاع الخدمة عبر الإنترنت، قال المستخدمون المحبطون إنهم يواجهون مشاكل في خدمتهم.
وقال الموقع إن أكثر من 2000 شخص أبلغوا عن مشاكل مع Instagram.
يأتي ذلك بعد شهر واحد فقط من تعطل المواقع لنحو ست ساعات، مما أثر على مليارات المستخدمين حول العالم.
ويبدو أن المشكلات متقطعة وليست انقطاعًا تامًا.
وتدفق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على موقع تويتر، الذي استمر في العمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكاوى من عطل مفاجئ في Facebook وInstagram وMessenger بعدة دول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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