شكاوى من عطل مفاجئ في Facebook وInstagram وMessenger بعدة دول

وكالات – للمرة الثانية خلال شهر، أبلغ المئات في دول مختلفة عن مشاكل في استخدام تطبيقات شركة ميتا – فيسبوك سابقا- ومنها انستجرام Instagram وماسنجر ‏Messenger.

وفقًا لموقعDown Detector، الذي يراقب انقطاع الخدمة عبر الإنترنت، قال المستخدمون المحبطون إنهم يواجهون مشاكل في خدمتهم.

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وقال الموقع إن أكثر من 2000 شخص أبلغوا عن مشاكل مع Instagram.

يأتي ذلك بعد شهر واحد فقط من تعطل المواقع لنحو ست ساعات، مما أثر على مليارات المستخدمين حول العالم.

ويبدو أن المشكلات متقطعة وليست انقطاعًا تامًا.

وتدفق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على موقع تويتر، الذي استمر في العمل.