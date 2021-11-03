- 1/3
- 2/3
- 3/3
أ ش أ – أكدت وكيلة وزارة الصحة الإيطالية، أندريا كوستا، أنه لن يتم التفكير في تخفيف الإجراءات الاحترازية إلا بعد تلقيح 90% من السكان.
وأشارت كوستا إلى أن فيروس كورونا عاود الانتشار مرة أخرى في البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة الإيطالية: لن نفكر في تخفيف الإجراءات الاحترازية قبل تلقيح 90% من السكان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.