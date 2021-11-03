الصحة الإيطالية: لن نفكر في تخفيف الإجراءات الاحترازية قبل تلقيح 90% من السكان

أ ش أ – أكدت وكيلة وزارة الصحة الإيطالية، أندريا كوستا، أنه لن يتم التفكير في تخفيف الإجراءات الاحترازية إلا بعد تلقيح 90% من السكان.

وأشارت كوستا إلى أن فيروس كورونا عاود الانتشار مرة أخرى في البلاد.