تحالف يمتلك 130 تريليون دولار يتعهد بمكافحة آثار تغير المناخ خلال مؤتمر جلاسكو

– تعهدت بنوك وشركات تأمين ومستثمرون يمتلكون 130 تريليون دولار بجعل كبح تغير المناخ في صميم عملهم، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 26” في جلاسكو.

ويلزم إعلان صدر في المؤتمر الذي عقد في إسكتلندا الموقعين عليه، والذين يمثلون حوالي 40% من رؤوس الأموال في العالم، بالاضطلاع “بحصة عادلة” من الجهود لتقليص اعتماد العالم على الوقود الأحفوري.

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والهدف الرئيسي من محادثات كوب 26 هو الحصول على وعود كافية من الدول لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والتي ينتج معظمها من حرق الفحم والنفط والغاز، لإبقاء الزيادة في درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية.

لكن كيفية الوفاء بهذه التعهدات تماما، لاسيما في العالم النامي، لا يزال العمل عليها جاريا. وقبل كل شيء، فستحتاج الكثير من المال.

وتوقع مبعوث الأمم المتحدة للمناخ مارك كارني، الذي جمع ائتلاف جلاسكو المالي من أجل خفض صافي الانبعاثات للصفر، أن يكون الرقم 100 تريليون دولار على مدى العقود الثلاثة المقبلة.

وقال إن “قطاع التمويل يجب أن يجد طرقا لجمع أموال خاصة للوصول بالجهود لما هو أبعد بكثير مما يمكن للدول وحدها فعله”.

وقال نيك روبينز من معهد “جرانثام” لأبحاث تغير المناخ والبيئة إن “بعض الأجزاء المتشابكة الرئيسية في لغز التمويل تتجمع الآن”.