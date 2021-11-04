أسعار النفط تواصل التراجع.. برنت عند 81.3 دولار والخام الأمريكي دون 80 دولارا

– واصلت أسعار النفط الخام خسائرها اليوم الخميس، لتهبط العقود الآجلة للخام الأمريكي دون 80 دولارا للبرميل، بعدما اتفقت إيران والقوى العالمية على استئناف المحادثات النووية هذا الشهر فيما قد يؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الإيراني وزيادة الإمدادات العالمية.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لليوم الثالث إلى 79.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0326 بتوقيت جرينتش، منخفضا 88 سنتا أو 1.1 بالمئة.

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كما واصلت العقود الآجلة لخام برنت خسائرها للجلسة الثانية حيث انخفضت العقود تسليم يناير 66 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 81.33 دولار للبرميل.

وسجل الخام القياسيان أمس الأربعاء أكبر تراجع بالنسبة المئوية منذ أوائل أغسطس، ليغلق برنت عند أدنى مستوى منذ السابع من أكتوبر، والخام الأمريكي عند أدنى مستوى منذ 13 أكتوبر، بعد صدور بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت زيادة أكبر من التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي.

وقال فيفيك دار محلل السلع الأولية لدة بنك الكومنولث في مذكرة “يرجع انخفاض أسعار النفط الليلة الماضية جزئيا إلى زيادة المخزونات الأمريكية.

“المحرك الأكبر للانخفاض في أسعار النفط كان إعلان إيران أن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي”.

وتستأنف إيران والقوى الكبرى المحادثات يوم 29 نوفمبر. وتطالب إيران بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي تقيد صادراتها النفطية.