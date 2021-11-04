الصين تسجل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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– أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، تسجيل 104 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء مقارنة مع 109 في يوم الثلاثاء.
وذكرت اللجنة في بيان أن 87 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وذلك مقارنة مع 93 في يوم الثلاثاء.
وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 31 مقارنة مع 19 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.
ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 97527 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.
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