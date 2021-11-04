كريدي سويس يحقق أرباحا بقيمة 475 مليون دولار في الربع الثالث

سي ان بي سي _ تجاوزت أرباح بنك كريدي سويس السويسري تقديرات المحللين في الربع الثالث 2021، لكنها تعرضت لضربة من الاتهامات المتعلقة بمزاعم الفساد في موزمبيق وغيرها من القضايا القانونية.

هذا وبلغ صافي الدخل العائد على المساهمين 434 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 476 مليون دولار، للربع الثالث 2021، والتي جاءت أعلى من تقديرات المحللين البالغة 333.8 مليون فرنك سويسري وفقًا لبيانات رفينيتيف.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

ومع ذلك، فقد جاءت الأرباح أقل بنسبة 20% عن العام السابق.

وقال البنك السويسري إن الدخل قد تأثر بسبب “رسوم التقاضي الرئيسية” البالغة 564 مليون فرنك سويسري، بما في ذلك 214 مليون فرنك سويسري تتعلق بتسويته بشأن “مسألة موزمبيق” و “أحكام التقاضي فيما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بالإرث”.

وكان تحقيق لبنك كريدي سويس قد قال إن البنك فشل في “إدارة المخاطر بشكل فعال” عند التعامل مع صندوق التحوط الأمريكي المنهار أركيجوس كابيتال، ولكن دون وجود لأي سلوك احتيالي أو غير قانوني.