بورصة أبوظبي تطلق سوقا للمشتقات المالية

العربية نت _ قال مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم الخميس، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية أطلقت سوقا للمشتقات المالية بهدف زيادة السيولة وعروض المنتجات والخدمات. وأضاف المكتب في بيان إن سوق المشتقات المالية ستتيح تداول العقود المستقبلية للأسهم الفردية لمجموعة اتصالات وبنك أبوظبي الأول والشركة العالمية القابضة وأدنوك للتوزيع. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

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