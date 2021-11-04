مال وأعمال

بورصة أبوظبي تطلق سوقا للمشتقات المالية

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

العربية نت _ قال مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم الخميس، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية أطلقت سوقا للمشتقات المالية بهدف زيادة السيولة وعروض المنتجات والخدمات.

وأضاف المكتب في بيان إن سوق المشتقات المالية ستتيح تداول العقود المستقبلية للأسهم الفردية لمجموعة اتصالات وبنك أبوظبي الأول والشركة العالمية القابضة وأدنوك للتوزيع.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورصة أبوظبي تطلق سوقا للمشتقات المالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا