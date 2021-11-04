: هيئة كهرباء ومياه دبي تعين موليس والإمارات دبي الوطني مستشارين للطرح الأولي

ذكرت مصادر مطلعة، أنه تم تعيين بنك الاستثمار الأمريكي موليس وبنك الإمارات دبي الوطني لتقديم استشارات في طرح عام أولي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وقالت حكومة دبي يوم الثلاثاء إنها تعتزم طرح أسهم للشركة في البورصة ضمن عشر شركات حكومية من المقرر إدراجها في إطار خطط لتعزيز النشاط في البورصة المحلية.

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ولم ترد هيئة كهرباء ومياه دبي ولا مكتب دبي الإعلامي على طلبات من للتعقيب.

وامتنع موليس والإمارات دبي الوطني عن التعقيب.

وتهدف خطط الإدراج إلى جعل دبي أكثر تنافسية بين البورصات الأكبر في المنطقة مثل السعودية وأبوظبي، اللتين تشهدان عمليات إدراج أكبر نطاقا وسيولة قوية.

وواجهت بورصة دبي ضغوطا بفعل عمليات شطب ونقص عمليات طرح عام أولي كبيرة، مما أثار تساؤلات بشأن مستقبل إحدى أكبر أسواق المال في منطقة الخليج والتي بدأت عملها قبل عقدين من الزمن.

ووفقا لبيانات الشركة بلغ عدد عملاء المياه 884404 في حين يصل عملاء الكهرباء إلى 990258 حتى نهاية 2020.

وقال سعيد محمد الطاير الرئيس التنفيذي للشركة في بيان يوم الثلاثاء إن هيئة كهرباء ومياه دبي تملك أصولا قيمتها نحو 200 مليار درهم (54.45 مليار دولار) ومشروعات بقيمة إجمالية 86 مليار درهم تقريبا.