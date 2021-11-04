بنك كريدي أجريكول يحقق 1.2 مليار جنيه أرباح مجمعة الربع الثالث بارتفاع 13.8%

رنا ممدوح _ حقق بنك كريدي أجريكول مصر ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة بعد الضريبة بنسبة 13.81%، ليصل إلى 1.17 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 1.03 مليار جنيه مقارنة بالربع المناظر العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الفوائد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 3.861.789 مليار جنيه بالفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 3.886.581 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وانخفضت مصروفات الفوائد خلال نفس الفترة إلى 1.672.731 مليار جنيه مقابل 1.731.091 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وصعد هامش الفوائد خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 2.189.058 مليار جنيه مقابل 2.155.490 مليار جنيه بالربع المقارن من العام الماضي 2020.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح كريدي أجريكول مصر إلى 1.167.317 مليار جنيه بالفترة يوليو – سبتمبر مقابل 1.031.284 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفضت إيرادات الفوائد خلال نفس الفترة إلى 3.826.684 مليار جنيه مقابل 3.861.987 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وسجل النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 3.4 جنيه مقابل 3 جنيهات بالفترة المماثلة العام الماضي.