وزير الإسكان يتابع مراحل تقدم مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

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تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراحل تقدم الموقف التنفيذي لمشروع تطوير “منطقة سور مجرى العيون“، وهو أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة.
وقال وزير الإسكان، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني، لعدد من العمارات بالمشروع، بالتوازي مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية.
أضاف أنه جارٍ تنفيذ باقى العمارات بنسب متقدمة، حيث يشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، بجانب تنفيذ مول تجاري إداري ترفيهي، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراج يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسي مكشوف أمام المول.
وأكد الجزار، أن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التى تم ويجرى تنفيذها، تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، وذلك تزامنا مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، أو بتطوير العمران القائم.
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