عبر المحيطات للسياحة تحقق أرباحا بقيمة 1.2 مليون جنيه خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ تراجعت صافي أرباح شركة عبر المحيطات للسياحة بعد خصم الضريبة في أول 9 أشهر من العام الجاري، ليصل إلى 1.175 مليون جنيه مقابل 1.206 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 10.7% لتصل إلى 5.522 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 4.988 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 152.106 ألف جنيه مقابل 420.562 ألف جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وسجل النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.0095 جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 0.0096 جنيه بالفترة المقارنة العام الماضي.