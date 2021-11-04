عبر المحيطات للسياحة تحقق أرباحا بقيمة 1.2 مليون جنيه خلال 9 أشهر

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رنا ممدوح _ تراجعت صافي أرباح شركة عبر المحيطات للسياحة بعد خصم الضريبة في أول 9 أشهر من العام الجاري، ليصل إلى 1.175 مليون جنيه مقابل 1.206 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 10.7% لتصل إلى 5.522 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 4.988 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 152.106 ألف جنيه مقابل 420.562 ألف جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
وسجل النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.0095 جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 0.0096 جنيه بالفترة المقارنة العام الماضي.
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