البورصة تتراجع 0.6% بداية التعاملات و3 شركات تفلت من الهبوط

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رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم، وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.6%، ليتداول عند مستوى 11614 نقطة.
وحقق سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.93%، ليتداول عند مستوى 53.5 جنيه.
وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.12% و 0.85%.
وسجلت تداولات البورصة 188.234 مليون جنيه على 137 شركة من خلال 2.087 ألف عملية.
وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 21 شركة مقابل ارتفاع 3 شركات بينما لم تتغير أسعار 115.
وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 153.255 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 153.277 مليون جنيه، مقابل 22.55 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 154 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 154.299 مليون جنيه، مقابل 299.727 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.
وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 745.054 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 1.36 مليون جنيه، مقابل 615.433 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.
الأسهم الأكثر ارتفاعا
|الشركة
|سعر الفتح
|سعر الإغلاق
|نسبة التغير %
|إمير الد للاستثمار العقاري
|1.99
|2.01
|1.01
|العربية للصناعات الهندسية
|2.1
|2.12
|0.95
|الملتقي العربي للاستثمارات
|2.39
|2.41
|0.84
الأسهم الأكثر انخفاضا
|الشركة
|سعر الفتح
|سعر الإغلاق
|نسبة التغير %
|زهراء المعادي للاستثمار والتعمير
|28.8
|23.04
|20
|الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة
|59
|47.2
|20
|رواد السياحة
|26.75
|21.4
|20
|المجموعة المصرية العقارية
|3.41
|2.73
|19.94
|شارم دريمز للاستثمار السياحي
|6.14
|5.56
|9.45
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