المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي تحقق 95.3 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ صعدت صافي الأرباح المجمعة لشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في أول 9 أشهر من العام الجاري لتصل إلى 95.328 مليون جنيه مقابل 23.389 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع إجمالي إيرادات النشاط وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 401.745 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 319.827 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وزادت إجمالي تكاليف النشاط خلال نفس الفترة إلى 214.077 مليون جنيه، مقابل 205.931 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

ونما مجمل الربح في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 187.667 مليون جنيه مقابل 113.896 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وسجل النصيب الأساسي للسهم في صافي أرباح الفترة 0.45 جنيه مقابل 0.11 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفاع أرباح المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي إلى 103.676 مليون جنيه بالفترة يناير – سبتمبر مقابل 54.670 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعد إجمالي إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 399.832 مليون جنيه مقابل 335.731 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.