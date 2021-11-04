اتفاقية تعاون بين ايتيدا وبيبسيكو مصر لتوسيع تصدير خدمات التعهيد للأسواق الإقليمية

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” وشركة “بيبسيكو مصر” بهدف التوسع فى عمليات تصدير خدمات التعهيد انطلاقا من مركز خدمات الشركة الإقليمي في مصرPepsiCo Cairo Business Services Center (CBS).

وقع الاتفاقية المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، ومحمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة “بيبسيكو مصر”؛ وبحضور نجية الحراكي مدير عام مركز الخدمات المشتركة بالقاهرة بشركة “بيبسيكو مصر” وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة فى مصر.

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وتهدف الاتفاقية التى تمتد لثلاث سنوات إلى زيادة الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المختلفة ومنها خدمات التعهيد والخدمات المشتركة من خلال تحفيز وتشجيع شركة “بيبسيكو مصر” على التوسع فى خدماتها للأسواق المختلفة انطلاقًا من مركزها فى مصر عبر توفير الكوادر الشابة والمدربة وخلق ما لايقل عن 200 فرصة عمل جديدة للشباب المصرى بما يساهم فى تعزيز مكانة مصر الدولية فى هذه الصناعة.

وتعقيبا على الاتفاقية أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على دعم وزارة الاتصالات الكامل لاختيار مصر كمقصد لتقديم خدمات التعهيد للشركة في عدد من فروعها حول العالم.

وأتنى على هذه الشراكة الجديدة والتي ستوفر فرص عمل متميزة للشباب المصري وذلك في ضوء تنفيذ استراتيجية طموحة لتمكين وتدريب الشباب المصري من اللغات والأدوات الرقمية لينافس في سوق العمل العالمي في مجال تقديم الخدمات الرقمية في ظل المكانة المتميزة التي تحظى بها مصر كموقع جاذب لتقديم هذه الخدمات وريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هذه الصناعة الهامة.

وأكد المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، على حرص الهيئة على تعزيز جاذبية السوق المصري لاستقطاب المزيد من مراكز الخدمات المشتركة والخدمات العابرة للحدود والتى تشهد نموا متزايدا نتيجة تطور الحلول الرقمية وتبنى العديد المؤسسات والشركات العالمية لسياسات تستهدف الارتقاء بجودة خدمات الدعم لعملائها مع خفض تكاليف العلميات والموارد البشرية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة لمضاعفة صادرات خدمات التعهيد ثلاث مرات خلال الخمس سنوات القادمة.

وصرح محمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة “بيبسيكو مصر” قائلا: “سعداء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالجهود التى تبذلها “ايتيدا” لنمو قطاع الخدمات المشتركة والحوافز المتنوعة التى تقدمها لتوفير المهارات الشابة وتأهيلهم للعمل الاحترافى بما يساهم فى جذب وتشجيع الشركات العالمية للعمل فى مصر.

وأضاف شلباية: “تأتى هذه الشراكة أيضا فى إطار رؤية شركة “بيبسيكو” العالمية لدعم الكوادر الشابة والمشاركة فى تعزيز الخبرات وخلق المزيد من فرصِ العمل لتحقيق التنمية المستدامة وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030.”.

جدير بالذكر أن مراكز الخدمات المشتركة سواء داخل هيكل المؤسسة أو كيان مستقل خارجى تحقق اليات دمج وضم العمليات التجارية والخدمات التى تستخدمها إدارات متعددة فى المؤسسة الواحدة وإسناد مهمتها لهذه المراكز والتى بدورها تتعهد بتنفيذها بمعايير ومقاييس أداء متفق عليها بين الطرفين، بما يعمل على خفض التكلفة وتحقيق الجودة.

ومن جانبها، أوضحت نجية الحراكي مدير عام مركز الخدمات المشتركة بالقاهرة أن “بيبسيكو مصر” بدأت فى تقديم الخدمات المشتركة فى عام 2019، ليصبح مركزها فى القاهرة هو المركز الإقليمى الأساسي لتقديم هذه الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان ونستهدف مضاعفة عدد العاملين خلال الثلاث سنوات القادمة وتعيين الكوادر المصرية المتخصصة والمؤهلة على أعلى مستوى فى خدمات المبيعات، والتسويق، والموارد البشرية وسلسلة الإمداد.

ونوهت إلى أن النساء تمثل نسبة 50% من إجمالى عدد العاملين بالمركز وذلك تماشياً مع استراتيجيتنا الخاصة بتبنى ثقافة تعزيز التنوع والشمول داخل بيئة العمل.”.