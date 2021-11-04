رئيس طلبات يعرض خطط الشركة لتعزيز استثماراتها التكنولوجية والبشرية في مصر

أعلنت شركة طلبات التكنولوجية عن قيام رئيس مجلس إدارة الشركة “توماسو رودريجز” بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2021، للقاء كبار المسئولين المصريين لعرض رؤية الشركة لسبل تعزيز التعاون بينها والحكومة المصرية لدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي وتنمية الصناعة التكنولوجية ودعم ريادة الأعمال.

وصرحت “هدير شلبي” المدير التنفيذي لشركة “طلبات مصر”، بأن زيارة رودريجز تأتي في سياق الجهود التي تبذلها الشركة لدعم جهود الحكومة المصرية للارتقاء بمنظومة التجارة الإلكترونية في السوق المصري وتحقيق الشمول المالي وبناء القدرات البشرية المصرية في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

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أضافت أن رئيس مجلس الإدارة سيعرض على المسئولين المصريين خطط الشركة لتعميق استثماراتها في مصر وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تقديم خدمات تكنولوجية جديدة تحقق نقلة نوعية بقطاع التجارة الإلكترونية في السوق المصري.

وذكرت أن رودريجز يتطلع أيضاً للاطلاع على التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر في مجال تحقيق التحول الرقمي والارتقاء بقطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، وسيعرض مقترحات لسبل تعزيز التعاون بين الأكاديمية التكنولوجية لشركة ديليفري هيرو الألمانية- المالكة لشركة طلبات- والمعاهد التكنولوجية المصرية لبناء الكوادر الوطنية في مجال التكنولوجيا تماشياً مع خطط الدولة ذات الصلة.

هذا، ويشارك رودريجز خلال زيارته إلى مصر في فعاليات مؤتمر القاهرة لتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT، حيث يلقي كلمة حول دور التكنولوجيا في تغيير الواقع الدولي.

كما يلقي رودريجز محاضرة في مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حول دور الشركات التكنولوجية- على رأسها طلبات- في تعزيز ريادة الأعمال وتحديد مستقبل التجارة الإلكترونية.